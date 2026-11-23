जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज-घोरावल मार्ग पर जैत के पास डीजल भराने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पेट्रोल पंप पर शुरू हुई कहासुनी के बाद करीब 12 लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर से की गई मारपीट में महिलाओं और बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। हमलावरों ने बोलेरो में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

मीरजापुर जिले के संत नगर थाना क्षेत्र के गेरुआही गांव निवासी बबुन्दर ने बताया कि वह 21 नवंबर की रात परिवार के सदस्यों के साथ बोलेरो से महुआव कला मारकुंडी स्थित अपनी बेटी के घर से लौट रहे थे। रात करीब नौ बजे जैत के पास इंडियन आयल पेट्रोल पंप पर डीजल भराने के लिए रुके। उन्होंने एक हजार रुपये का डीजल भरने को कहा लेकिन कर्मचारी ने पहले 400 रुपये का ही डीजल भरा।

इस पर पूछताछ करने के दौरान कहासुनी होने लगी। बाद में 600 रुपये का डीजल और भर दिया गया। आरोप है कि इसी बीच पेट्रोल पंप पर मौजूद दो लोग गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने ईंट-पत्थर से हमला कर दिया। देखते ही देखते करीब 10 अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और सभी ने मिलकर परिवार को घेर लिया।