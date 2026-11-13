सोनभद्र के बाबूराही गांव में पांच फीट का मगरमच्छ देख गांव में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, करमा (सोनभद्र)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बबूराही ग्राम पंचायत के अतरवा गांव में शुक्रवार की सुबह पांच फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ गांव निवासी विकास पटेल के घर के समीप बावली के किनारे चहल-कदमी करता नजर आया।

सुबह करीब नौ बजे उसे देखते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के अनुसार करीब 15 दिन पूर्व भी एक मगरमच्छ घाघर नहर में तैरता हुआ गांव के समीप दिखाई दिया था। उस समय लोगों ने अनुमान लगाया था कि पानी के बहाव के साथ वह कहीं दूर चला गया होगा।