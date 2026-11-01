अर्नब चक्रवात गुजरने के बाद धान की फसल में अंकुरण, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी

जागरण संवाददाता जुगैल (सोनभद्र)। लगातार हो रही बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेत में कटी पड़ी धान की फसल में ही अंकुर फूटने लगे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। बताया जा रहा है कि किसानों ने 4-5 दिन पहले धान की कटाई की थी और खेत में ही फसल को सूखने के लिए रखा था।

लेकिन बीच में हुई तेज बारिश के कारण फसल खेत में ही भीग गई और सूख नहीं पाई। लगातार नमी बने रहने से अब बालियों में लगे दानों में ही अंकुर निकल आए हैं। किसानों का कहना है कि इस तरह अंकुरित धान का बाजार में कोई दाम नहीं मिलेगा और खाने योग्य भी नहीं बचेगा। अब किसानों को केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही सहारा है।

लगभग सभी किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया था लेकिन जब से बारिश शुरू हुई है तब से किसान फसल बीमा योजना के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर रहे हैं तो कंपनी द्वारा किसानों से पॉलिसी नंबर मांगा जा रहा है। किसानों के पास पॉलिसी नंबर नहीं है।