सोनांचल के वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार, फिर भी अनपरा की हवा बीमार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मौसम में सुधार के बावजूद प्रदूषण के स्तर में मामूली ही सुधार हो पाया है। हालांकि अनपरा की हवा अभी भी बीमार है। बुधवार की शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पर बना हुआ था, जिसे भी खराब ही मना जाता है। जंगल वाले इस जिले में कंपनियों ने निकलने हुए धुएं व राख अब भी जहर घोल रहे हैं।

इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अभी दीपावली के एक दिन पहले ही एक्यूआइ स्तर 350 के पार तक पहुंच गया था। इस स्थिति को गैस चैंबर बनने से भी खराब माना जाता है। इससे स्वस्थ इंसान पर भी प्रभावित होता है। वहीं संबंधित विभाग व कंपनियां बस खानापूर्ति कर ले रही है।

प्राकृतिक संपदाओं में सम्पन्न, जल, जंगल व पहाड़ वाले जिले का पर्यावरण अन्य के सापेक्ष बेहतर रहना चाहिए, लेकिन यहां की स्थिति बिल्कुल उलट है। प्रकृति यहां अपना सौंदर्य बिखेर तो रही है, लेकिन मानव निर्मित गड़बड़ियां सोनांचल की हवा में जहर भी घोल रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति को रोका नहीं जा सकता है। बस पूरी तरह ईमानदारी व कड़ाई से पहल करने की जरूरत है।

लेकिन विभाग व कंपनियों के चश्मे पर भी राख जम जाए तो, आमजन को तो इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। कंपनियों के प्रबंधन व विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण राख ढुलाई सिंडिकेट इतना हावी हो गया है कि उसको किसी का भय ही नहीं रहा गया है। बताया जा रहा है कि रेणुसागर, एनसीएल, एनटीपीसी आदि कंपनियाें की मनमानी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है।