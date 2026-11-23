जासं, सोनभद्र/सिंगरौली। विंध्यनगर थाना क्षेत्र के ग्राम चंदावल में हाइड्रो पावर प्लांट से पहले धान के खेत में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। खेत में मगरमच्छ देख स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस व वन विभाग को सूचना दी।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने काफी सतर्कता के साथ मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित पकड़ लिया। जिसके बद टीम ने मगरमच्छ को रिहंद डैम में छोड़ दिया। वन विभाग की टीम में महेंद्र तिवारी, विपिन पांडे, सर्वेश तिवारी आदि रहे।