जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। ओबरा तहसील क्षेत्र के आदिवासी बाहुल इलाकों में रहने वाले गरीब और अशिक्षित आदिवासियों की जमीनों पर कूटरचित दस्तावेजों के सहारे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण निकालने का एक और मामला सामने आया है। इस बार जुगैल थाना क्षेत्र के गरदा टोला निवासी एक आदिवासी की जमीन को कथित तौर पर बंधक बनाकर छह लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करा लेने का आरोप लगा है।

पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं लगी। 21 नवंबर को खतौनी निकलवाने के लिए जनसेवा केंद्र पहुंचने पर जमीन पर बैंक का ऋण दर्ज होने की जानकारी हुई। पीड़ित लाल बहादुर बैगा निवासी टोला गरदा, थाना जुगैल ने आरोप लगाया है कि डाला स्थित पीएनबी बैंक में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने पीएनबी की डाला शाखा के कुछ बैंक कर्मियों के साथ मिलीभगत कर उसकी जमीन को बंधक दिखाते हुए छह लाख रुपये का केसीसी ऋण स्वीकृत करा लिया।

इसके लिए न तो उसने किसी प्रकार का ऋण आवेदन किया और न ही अपनी जमीन बंधक रखने की सहमति दी। इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में उसकी भूमि पर बैंक का ऋण दर्ज हो गया। पीड़ित के मुताबिक 21 नवंबर को वह अपनी जमीन की खतौनी निकलवाने के लिए जनसेवा केंद्र गया था। इसी दौरान अभिलेखों में ऋण संबंधी प्रविष्टि देखकर उसके होश उड़ गए। छानबीन करने पर पता चला कि उसकी जमीन को आधार बनाकर बैंक से छह लाख रुपये का ऋण लिया गया है।