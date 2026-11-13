सोनभद्र में एक शिक्षक प्रशिक्षण तो दूसरे सीएल के नाम पर थे नदारद, खेलकर लौटे बच्चे

जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। चोपन ब्लाक के रेणुका पार क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यहां शिक्षा विभाग की व्‍यवस्‍था पटरी से उतर गई है। मनमाने ढंग से स्कूल चलाए जा रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक हमेशा गायब ही रहते हैं। जहां टीचरों की संख्या अधिक है, वहां भी एक, दो टीचर हमेशा गायब मिलेंगे।

ऐसा ही मामला गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय करियवा में देखा गया। यहां लगभग 31 बच्चे पढ़ते हैं और दो शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन गुरुवार के दिन कोई स्कूल में नहीं रहा। बच्चे आए, खेले, खाए और घर लौट गए। खाना बनाने वाली दाई और बच्चों के सहारे स्कूल खुला और बंद हो गया।