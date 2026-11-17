जागरण संवाददाता, गोविंदपुर (सोनभद्र)। म्योरपुर ब्लाक के बभनडीहा गांव में भालूही बांध से देवरी सीमा तक करीब डेढ़ किमी सड़क पर पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) से कराई जा रही पेंटिंग के कार्य में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार सड़क पर जमा डस्ट (धूल और मिट्टी) को हटाए बिना ही पेंटिंग करा रहा। इससे निर्माण पूरा होने के महज दो दिन बाद ही सड़क की परत जगह-जगह से उखड़ने लगी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मानकों की अनदेखी के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। उनका आरोप है कि जल्दबाजी में कराए गए कार्य के चलते सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के जेई श्रीकेश सिंह ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।