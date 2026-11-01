सोनभद्र में ट्रेलर से टकराकर बाइक चालक की मौत, दो महिला समेत तीन घायल

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के जाबर गांव में कनहर नदी के पास ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार विंढमगंज थाना क्षेत्र के बरखोहरा गांव निवासी 25 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार की मौत हो गई। जबकि एक युवक और दो महिलाएं घायल हो गईं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

घटना की जानकारी पर मृतक व घायलों के स्वजन मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। बरखोहरा गांव निवासी दीपक कुमार अगरिया ने बताया कि वह वह अपनी बाइक से गांव में घूम रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसे धर्मेंद्र कुमार मिला। दोनों ने मिलकर बाइक से एक दुकान से गुटखा लिया।

गुटखा लेने के बाद जब वे आगे बढ़े, तो रास्ते में गांव की महिलाएं मंजली और अंजली दोनों मिल गईं। महिलाओं ने उनसे दुद्धी इलाज कराने जाने की बात कही और पेट्रोल का खर्च देने का लालच देकर खुद को भी साथ ले चलने का अनुरोध किया। इसके बाद धर्मेंद्र और दीपक ने दोनों महिलाओं को अपनी बाइक पर बैठा लिया और दुद्धी के लिए निकल पड़े।

कनहर नदी के समीप जाबर गांव में पुरानी बैरियर के पास पहुंचने पर ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक की गति अत्यधिक तेज हो गई और सामने से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के राहगीरों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया।