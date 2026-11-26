जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों ने अपने पक्ष में माहाैल बनाना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर लगी एक राजनीतिक फ्लैक्सी चर्चा का विषय बनी हुई है।

इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती को आठ भुजाओं वाले दुर्गा स्वरूप में दर्शाया गया है। उनके आठ हाथों में संविधान, न्याय का तराजू, मीडिया का माइक, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान, आशीर्वाद और उद्योग-रोजगार के प्रतीक दिखाए गए हैं।

फ्लैक्सी पर आशुतोष पाठक की तस्वीर भी लगी है। नीचे लिखा है कि मैया मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने और प्रदेश को साफ, सुरक्षित व शिक्षित बनाने की इच्छा है।

डीएम कार्यालय के बाहर लगी इस फ्लैक्सी को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि, इस संबंध में बसपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार को लेकर यह होर्ड‍िंंग लगाई गई है।