एल्युमिनियम समेत ट्रक गायब होने के मामले में तह तक पहुंची पुलिस, जल्द होगी गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से देश के अलग-अलग राज्यों के लिए भेजे जाने वाले एल्यूमिनियम की खेप रास्ते से गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 34 टन 874 किलोग्राम एल्यूमिनियम लेकर बेंगलुरु के लिए निकला एक और ट्रक गायब हो गया है।

गायब माल की कीमत लगभग 1.63 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मामले में पिपरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। थाना प्रभारी का दावा है कि पुलिस टीम मामले की तह तक पहुंच चुकी है और जल्द ही गायब ट्रक, एल्युमिनियम और घटना में शामिल आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

सूरत गुड्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर दुर्गेश कुमार चौबे के अनुसार, 31 अक्टूबर को हिंडाल्को परिसर से करीब 1.63 करोड़ रुपये की लागत का 34 टन 874 किग्रा एल्युमिनियम ट्रक पर लोड कर बेंगलुरु के लिए भेजा गया था। रास्ते से माल समेत ट्रक गायब हो गया।

पुलिस इस मामले में चालक, वाहन स्वामी और अन्य संदिग्ध लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पिपरी थाना प्रभारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा मामले की जांच तेजी से की जा रही है। पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी तथा गायब माल की बरामदगी के लिए टीम रवाना की गई है। जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।



हिंडाल्को से एल्युमिनियम लेकर ट्रकों गायब होने के मामले :