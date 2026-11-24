जागरण संबाददाता, अनपरा (सोनभद्र)। एक मुस्लिम युवक ने ह‍िंंदू युवती को प्रेम के जाल में फंसाया। उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। जब युवती गर्भवती हो गई तो इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगा। आरोपित और उसके परिवार के सदस्यों ने युवती को धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने युवती की तहरीर पर रेणुसागर निवासी कलीम कुरैशी, रिजवाना, आफरीन, नूरिया मोहल्ला निवासी नुरूल आफरीन के खिलाफ धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व अन्य धारा मेें मुकदमा दर्ज कर लिया है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र की निवासी युवती ने अनपरा थाना में सोमवार को तहरीर दिया कि रेणुसागर अनपरा निवासी सलीम कुरैशी ने कई माह से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जिससे वह गर्भवती हो गई। इस मामले की जानकारी होने पर उसकी मां ने अनपरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस आरोप में सलीम जेल में बंद है। युवती का आरोप है कि इसके बाद सलीम के भाई कलीम कुरैशी, बहन रिजवाना, आफरीन, रिश्तेदार नूरुल आफरीन ने उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपित पक्ष के लोगों ने उसे समझाने के नाम पर कई बार संपर्क किया।

धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस सिलसिले में वह कई बार जेल में सलीम से मिलने भी गई। उसने भी धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनायसा। यहां तक कि उसे एक मौलवी के पास ले जाने की बात कही गई।