सोनभद्र के साथ चंदौली और मीरजापुर में एक साथ 58 स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन (एनएमओ) काशी प्रांत 29 नवंबर को 'संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा' आयोजित कर रहा है। इसके तहत सोनभद्र, चंदौली और मीरजापुर में कुल 58 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, जिनमें हजारों लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
HighLights
एनएमओ काशी प्रांत द्वारा 'संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा'।
सोनभद्र, चंदौली, मीरजापुर में कुल 58 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर।
निःशुल्क परीक्षण, परामर्श, दवा वितरण और स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन (एनएमओ) काशी प्रांत की ओर से सामाजिक समरसता, जनसेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से आगामी 29 नवंबर को ‘संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा’ का आयोजन किया जा रहा है। इस व्यापक जनसेवा अभियान के अंतर्गत चंदौली, मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपदों के विभिन्न ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 58 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
इस अभियान के अंतर्गत सोनभद्र जनपद में कुल 21 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। प्रत्येक शिविर में लगभग 200 से 250 लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार केवल सोनभद्र जनपद में लगभग 4,200 से 5,250 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
शिविरों में उपलब्ध होंगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं
प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा।
शिविरों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी
1. आमजन का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।
2. चिकित्सकों द्वारा रोगों के संबंध में परामर्श।
3. आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण।
4. सामान्य बीमारियों की पहचान एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन।
5. स्वच्छता, पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा।
6. रोगों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता।
21 स्थानों पर तैनात रहेंगी चिकित्सकों की टीमें
सोनभद्र जनपद के सभी 21 निर्धारित शिविर स्थलों के लिए अलग-अलग चिकित्सकीय टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में चिकित्सकों के साथ मेडिकल छात्र एवं स्वयंसेवक भी शामिल रहेंगे। प्रत्येक टीम को निर्धारित कैंप स्थल एवं दायित्व सौंपे गए हैं, जिससे सभी शिविरों का संचालन व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। इस अभियान का विशेष उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोगों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें।
चिकित्सा सेवा के साथ सामाजिक समरसता का संदेश
संत रविदास जी के समानता, मानवता, सामाजिक समरसता एवं सेवा के विचारों से प्रेरित यह स्वास्थ्य सेवा यात्रा समाज के प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, काशी प्रांत की यह पहल चिकित्सा सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संगठन ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम निर्धारित स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयों का लाभ उठाएं तथा इस जनसेवा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।
कार्यक्रम का नाम: संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा
आयोजक: नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (एनएमओ), काशी प्रांत
दिनांक: 29 नवंबर 2026, रविवार
कुल स्वास्थ्य शिविर: 58
आयोजित जनपद: सोनभद्र, मीरजापुर एवं चंदौली
सोनभद्र में शिविर: 21
प्रत्येक शिविर में संभावित लाभार्थी: 200-250 व्यक्ति
प्रमुख सुविधाएं: निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श, निःशुल्क दवा वितरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
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