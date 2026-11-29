जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन (एनएमओ) काशी प्रांत की ओर से सामाजिक समरसता, जनसेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से आगामी 29 नवंबर को ‘संत रविदास सीमांचल स्वास्थ्य सेवा यात्रा’ का आयोजन किया जा रहा है। इस व्यापक जनसेवा अभियान के अंतर्गत चंदौली, मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपदों के विभिन्न ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में कुल 58 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

इस अभियान के अंतर्गत सोनभद्र जनपद में कुल 21 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। प्रत्येक शिविर में लगभग 200 से 250 लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार केवल सोनभद्र जनपद में लगभग 4,200 से 5,250 लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।





शिविरों में उपलब्ध होंगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं

प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकों की टीम द्वारा आमजन का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। शिविरों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी

1. आमजन का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण।

2. चिकित्सकों द्वारा रोगों के संबंध में परामर्श।

3. आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण।

4. सामान्य बीमारियों की पहचान एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन।

5. स्वच्छता, पोषण एवं स्वस्थ जीवनशैली के संबंध में स्वास्थ्य शिक्षा।

6. रोगों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता।





21 स्थानों पर तैनात रहेंगी चिकित्सकों की टीमें

सोनभद्र जनपद के सभी 21 निर्धारित शिविर स्थलों के लिए अलग-अलग चिकित्सकीय टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों में चिकित्सकों के साथ मेडिकल छात्र एवं स्वयंसेवक भी शामिल रहेंगे। प्रत्येक टीम को निर्धारित कैंप स्थल एवं दायित्व सौंपे गए हैं, जिससे सभी शिविरों का संचालन व्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से किया जा सके। इस अभियान का विशेष उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोगों को भी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें।

चिकित्सा सेवा के साथ सामाजिक समरसता का संदेश

संत रविदास जी के समानता, मानवता, सामाजिक समरसता एवं सेवा के विचारों से प्रेरित यह स्वास्थ्य सेवा यात्रा समाज के प्रत्येक वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, काशी प्रांत की यह पहल चिकित्सा सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा एवं जनजागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।