जागरण संवाददाता, सोनभद्र। करारी गांव में चोरी का आरोप लगाकर चार युवकाें ने नरेंद्र दुबे की पिटाई कर दी। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने गांव के तीन सगे भाइयाें अनीष यादव, मनीष यादव और चंद्रमोहन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

सोमवार की रात पुलिस ने इस मामले में गांव के ओम प्रकाश, राजनारायण, रामसनेही और कुबेर को गिरफ्तार कर लिया। करारी निवासी नरेंद्र दुबे ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में तहरीर दिया था कि रविवार की शाम करीब छह बजे वह अपने घर के पास टहल रहा था। इसी दौरान गांव के अनीष यादव, मनीष यादव और चंद्रमोहन यादव ने उसे अपने पास बुलाया।

आरोप है कि तीनों ने उस पर अपने घर में चोरी करने का आरोप लगाया। नरेंद्र ने चोरी करते हुए देखे जाने की बात पूछी तो आरोपित आगबबूला हो गए और लात-घूंसों से मारने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।