हार के बाद भाजपा के सामने सोनभद्र में रणनीति मजबूत करने की चुनौती, छठ बाद सक्रिय होंगे प्रभारी

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। शिक्षक-स्नातक विधान परिषद चुनाव में मिली हार ने भाजपा के संगठनात्मक दावों की जमीन हिला दी है। जिला प्रभारी मंत्री से लेकर जिला प्रभारी और विभिन्न संगठनात्मक पदों पर बदलाव के बावजूद पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी।

ऐसे में अब भाजपा संगठन की सक्रियता बढ़ाने के साथ हार के कारणों की पड़ताल में जुटी है। छठ के बाद सभी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, प्रवासी प्रभारी और सेक्टर प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में उतरकर संगठन की नब्ज टटोलेंगे। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने केवल सक्रियता बढ़ाने की नहीं, बल्कि अंदरूनी खींचतान पर लगाम लगाने की भी चुनौती होगी।



ओबीसी समीकरण साधने में भी नहीं मिली कामयाबी

सोनभद्र में ओबीसी मतदाताओं के बीच पैठ मजबूत करने के उद्देश्य से स्टांप एवं पंजीयन शुल्क मंत्री रवींद्र जायसवाल की जगह हंसराज विश्वकर्मा को जिला प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाराणसी के पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह पटेल को जिला प्रभारी बनाया गया। दोनों नेताओं से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को साधने और संगठन में नई ऊर्जा भरने की उम्मीद थी। इसके बावजूद एमएलसी चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में इन बदलावों के प्रभाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।



बदलावों की लंबी फेहरिस्त, नतीजों ने बढ़ाई बेचैनी

जिले में बिंद समाज की अच्छी संख्या को देखते हुए भाजपा पिछड़ा मोर्चा की प्रदेश मंत्री पूजा बिंद को प्रवासी प्रभारी बनाया गया। यहां की महिला जिलाध्यक्ष को भी बदल कर पुष्पा सिंह की जगह आशा विश्वकर्मा को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा संगठन के कई अन्य पदों पर भी बदलाव हुए।