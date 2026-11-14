सोनभद्र में शिक्षक के साथ हुए लूटकांड के पांच आरोपित गिरफ्तार, नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। कोतवाली क्षेत्र के चकाड़ी पुल के पास बीते गुरुवार शिक्षक व राहगीरों से हुई लूट की वारदात में ओबरा पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार कर घटना का राजफाश कर दिया। पकड़े गए आरोपितों के पास से लूट की रकम में शेष 3300 रुपये, दो मोबाइल और दो मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है।

पुलिस के मुताबिक वारदात में शामिल दो अन्य युवक अभी पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश जारी है। बीते 12 नवंबर को चकाड़ी पुल के समीप शिक्षक सुपिंद्र कुमार सिंह सहित तीन राहगीरों को चंदा देने के बहाने रोककर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी। विरोध करने पर आरोपितों ने धमकाते हुए मोबाइल और नकदी छीन लिया था।

घटना के बाद भरहरी निवासी सुपीन्द्र कुमार सिंह की शिकायत पर ओबरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में खैरटिया निवासी राजू यादव, आशीष जायसवाल और सोनू तिवारी सहित अज्ञात बाइक सवार को आरोपित किया गया था। मामले की छानबीन के बीच पुलिस को 14 नवंबर की रात करीब दो बजे सूचना मिली कि संदिग्ध युवक सेक्टर दस स्थित पुराने पीएसी मैदान के पास इकट्ठा हैं।

पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की तो आरोपित भागने लगे। इस दौरान पांच युवकों को दबोच लिया गया, जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर निकल भागे। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान सोनू तिवारी, राजू यादव, आशीष जायसवाल, राहुल गुप्ता उर्फ चिन्नी रोटी और रोहित यादव उर्फ राका के रूप में हुई है।

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल सिल्वर रंग की पैशन प्रो और काले रंग की पल्सर बाइक भी कब्जे में ली है। वाहनों के वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने दोनों को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज कर दिया। आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसएचओ प्रणय प्रसून श्रीवास्तव, एसआई जयशंकर सिंह, अमित कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।