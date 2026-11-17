जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर के स्वर्ण जयंती चौक स्थित एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की रसोई में सोमवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। रेस्टोरेंट की चिमनी से उठते काले धुएं का गुबार देखकर आसपास के दुकानदार और राहगीर सहम गए।

सूचना पर दमकल टीम पहुंची, लेकिन उसके कार्रवाई शुरू करने से पहले ही आग बुझ गई। घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। तीन मंजिला मकान में संचालित रेस्टोरेंट की रसोई में भट्ठी पर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते चिमनी से घना काला धुआं निकलने लगा। धुआं देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए।