जागरण संवाददाता, सोनभद्र। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायती राज विभाग के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को कार्य बहिष्कार किया।कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने, पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करने और 20 लाख रुपये का बीमा कराने की मांग की। महिला कर्मियों ने मातृत्व अवकाश समेत अन्य मांग उठाई। आठ सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।

कंसलटेंट एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) के बैनर तले कर्मचारियों ने डीपीआरओ कार्यालय समेत अन्य जगहों पर कार्य बहिष्कार किया। जिला कंसलटेंट किरण सिंह ने बताया कि कर्मचारी काफी समय से अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन निदेशालय की हठधर्मिता के कारण उनको न्याय और सम्मान नहीं मिल पा रहा है।

संगठन इस न्याय और सम्मान की लड़ाई के लिए संवैधानिक तरीके से किसी भी सीमा तक जा सकता है। मानदेय गाइड लाइन के अनुसार तय करने और प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में कर्मचारियों को पांच लाख तक का कैशलेश इलाज, 20 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, क्यों कि मिशन के 33 कर्मचारी अब तक मृतक हो गए मगर उनके परिवार को कोई सहायता नहीं मिला।