सोनभद्र में सोलर शोरूम से 4.50 करोड़ रुपये के माल और धनराशि का गबन, चार पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के कम्हारी स्थित हनुमत सोलर हाउस के संचालक विकास सिंह ने अपने ही चार कर्मचारियों पर करीब 4.50 करोड़ रुपये के माल और धनराशि के गबन का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने हरि गोविंद सिंह पटेल, वीरेंद्र प्रताप केसरी, दीपक सिंह पटेल व इंद्रेश सिंह पटेल के विरुद्ध धोखाधड़ी, गबन और अमानत में खयानत के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

मीरजापुर के चुनार थाना क्षेत्र के अदलपुरा निवासी विकास सिंह की कम्हारी में धर्मशाला शाहगंज रोड पर हनुमत सोलर हाउस नाम से इलेक्ट्रानिक्स एवं फर्नीचर की दुकान है। उनका आरोप है कि बाहर रहने के कारण दुकान के संचालन की जिम्मेदारी प्रबंधक हरि गोविन्द सिंह पटेल, अकाउंटेंट वीरेंद्र प्रताप केसरी तथा माल और गोदाम का काम देखने वाले दीपक सिंह पटेल और इंद्रेश सिंह पटेल के जिम्मे थी।