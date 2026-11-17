जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज रेलवे क्रासिंग के पास रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण के चलते बनाए गए डायवर्जन मार्ग पर हादसे का खतरा बढ़ गया है। सोमवार की भोर में ट्रैक्टर गुजरने के दौरान क्रॉसिंग की पूरब दिशा में दक्षिणी पटरी पर बने नाले की आरसीसी ढलाई भरभराकर गिर गई।

संयोग रहा कि उस समय कोई इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ढलाई गिरने से आवागमन करने वालों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आरओबी का निर्माण कई महीनों से चल रहा है। इसके चलते वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है। नाले की क्षतिग्रस्त ढलाई ठीक डायवर्जन मार्ग के मुहाने पर है।

एहतियातन इसके चारों तरफ लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन संकरे रास्ते और वाहनों के दबाव को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। जाम के दौरान दोपहिया और छोटे चारपहिया वाहनों को निकलने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है।