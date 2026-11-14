सोनभद्र में शरारती बच्चों की हरकत से सात वर्षीय मासूम की उंगली कटी, अचेत अवस्था में वाराणसी रेफर

जागरण संवाददाता (गुरमा) सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी ओबरी निवासी सात वर्षीय मासूम अथर्व देव पाण्डेय के साथ शनिवार को विद्यालय परिसर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कुछ शरारती बच्चों द्वारा दरवाजा बंद किए जाने के दौरान मासूम की एक उंगली कटकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद बच्चा अचेत हो गया। इस घटना ने विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अथर्व देव पाण्डेय राबर्ट्सगंज स्थित सनबीन बिच्छी विद्यालय का छात्र है। शनिवार को विद्यालय में कुछ बच्चों की कथित शरारत के दौरान दरवाजा बंद होने से उसकी उंगली गंभीर रूप से कट गई। अचानक हुई इस घटना से विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

मासूम की हालत बिगड़ने की जानकारी मिलते ही परिजन उसे निजी साधन से लाइफ केयर ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी रेफर कर दिया। मासूम के साथ हुई इस दर्दनाक घटना से परिजनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।