जागरण संवाददाता, सोनभद्र। प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सोनभद्र के अरौली में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। विद्यालय के निर्माण के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज तहसील के बड़हर विकासखंड की ग्राम पंचायत अरौली में मुख्यमंत्री माडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के प्रस्ताव को शासन ने स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। विद्यालय को लगभग 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित करने की योजना है।

इसमें करीब 1500 विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की परिकल्पना के अनुरूप विद्यालय में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। इससे विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई के लिए अलग-अलग संस्थानों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही परिसर में शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी और बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सकेगा।

ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम

बताया कि योगी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर निजी विद्यालयों के समकक्ष शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी सोच के तहत विद्यालयों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने, बेहतर कक्षाएं और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अरौली में बनने वाला यह विद्यालय आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बड़ा केंद्र बनेगा। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को एक ही स्थान पर प्रारंभिक से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध होने से काफी सहूलियत मिलेगी।