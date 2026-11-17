जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रबी अभियान 2026-27 के अंतर्गत जनपद में यूरिया उर्वरक की बढ़ती मांग को देखते हुए दिनांक 17 नवंबर को जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की संस्तुति के उपरान्त अपर्याप्त उर्वरक भंडार वाली जनपद की 49 सहकारी समितियों के लिए कुल 787.500 मीट्रिक टन यूरिया तथा 35 सहकारी समितियों के लिए कुल 427.600 मीट्रिक टन फास्फेटिक उर्वरक के आवंटन किया गया है।

इसका अनुमोदन जिलाधिकारी की ओर से प्रदान किया गया है। उक्त आवंटन के सापेक्ष पीसीएफ द्वारा संबंधित सहकारी समितियों एवं उर्वरक बिक्री केंद्रों पर उर्वरक प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी सहकारी समिति अथवा उर्वरक बिक्री केंद्र से संपर्क कर आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करें तथा शासन द्वारा निर्धारित फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार प्रति हेक्टेयर 07 बैग यूरिया एवं 05 बैग डीएपी ही उचित मूल्य पर प्राप्त करें।