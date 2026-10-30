जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलते ही प्रदेश में बिजली की मांग और खपत का गणित भी तेजी से बदल गया है। तेज हवाओं और बारिश से तापमान में गिरावट आई तो 24 घंटे के भीतर बिजली की अधिकतम मांग 2578 मेगावाट तक घट गई।

दैनिक खपत में भी 28.2 मिलियन यूनिट की कमी दर्ज की गई। अब प्रदेश में बिजली की दैनिक खपत घटकर 343.8 मिलियन यूनिट रह गई है। मौसम के इस बदलाव ने बिजली प्रबंधन के सामने उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी कर दी है।

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के कारण गर्मी से राहत मिली है। तापमान में गिरावट के साथ घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम हुआ है। इसका सीधा असर बिजली की मांग पर पड़ा है। बिजली की मांग में अचानक आई गिरावट के बाद उत्पादन और खपत के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्पादन इकाइयों को नियंत्रित करना पड़ा।