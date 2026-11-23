जागरण संवाददाता, ओबरा (सोनभद्र)। चोपन ब्लाक के दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब और अशिक्षित आदिवासियों की जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के नाम पर कथित वित्तीय फर्जीवाड़े का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। शुरुआती पड़ताल में किसी एक व्यक्ति के बजाय यह एक संगठित सिंडिकेट की सक्रियता के संकेत मिले हैं।

आरोप है कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत से आदिवासियों के जमीन संबंधी दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उनके नाम पर लाखों रुपये का ऋण स्वीकृत कराया जा रहा है। एक बैंक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर ओबरा, चोपन और डाला क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में ऐसे सैकड़ों संदिग्ध प्रकरण होने की जानकारी दी है। आरोप है कि बिचौलिए सरकारी योजनाओं का लाभ, मनरेगा मजदूरी का भुगतान और आर्थिक मदद दिलाने का झांसा देकर आधार, बैंक खाते और जमीन के अभिलेख हासिल करते हैं।