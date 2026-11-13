जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने गैंग्सटर एक्ट में फरार चल रहे दो आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। दोनों पर चाेपन थाना में गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

इसमें झारखंड के पलामू जनपद के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के तितलंगी गांव निवासी पिंटू यादव और पांकी थाना क्षेत्र के जानजो गांव निवासी सतपाल सिंह खरवार शामिल हैं। चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अगस्त में सलखन क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास जांच के दौरान एक वाहन से करीब डेढ क्विंटल मादक पदार्थ डोडा और तीन किग्रा अफीम बरामद हुआ था। इस मामले में चार आरोपित गिरफ्तार हुए थे। बाद में इन चारों आरोपितों के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।