जागरण संवाददाता, डाला (सोनभद्र)। क्षेत्र में स्थित वैष्णो माता मंदिर के सामने रेलवे पटरी पर लेटकर झारखंड के गढ़वा जिला के धुरकी थाना क्षेत्र के पुतूर गांव निवासी बाड़ी खनन क्षेत्र में पोकलेन आपरेटर 32 वर्षीय सिकंदर बैठा ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। इससे पहले उसने अपने मित्र टिंकू के मोबाइल पर मैसेज किया, जिसमें लिखा था मैं नहीं रहा टिंकू।

शनिवार की रात करीब 11 बजे बिल्ली स्टेशन मास्टर को सिंगरौली पटना लिंक एक्सप्रेस ट्रेन के चालक ने बिल्ली स्टेशन पहुंच कर बताया कि वैष्णो माता मंदिर के सामने एक युवक पटरी के बगल खडा था और जब ट्रेन उसके पास पहुंची तो वह अचानक पटरी पर लेट गया। ट्रेन से कटा वहीं पड़ा हुआ है।

युवक सफेद पैंट और सफेद व स्लेटी धारीदार फुल टी शर्ट पहने हुए है। इस सूचना पर स्टेशन मास्टर ने चोपन थाने को मेमो देकर घटना क्रम से अवगत कराया। पटरी पर शव पड़े होने की जानकारी मिलते ही डाला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। उसकी पहचान की कोशिश की लेकिन काफी देर तक उसका पता नहीं चला।

इसके बाद पुलिस ने शव राबर्ट्सगंज पोस्टमार्टम हाउस भेजवा दिया। घटना स्थल से कुछ दूरी पर मृतक की मोटरसाइकिल पड़ी थी जो लाक थी। पुलिस बाइक लेकर एक एजेंसी पर पहुंची और जांच कराई तो पता चला कि यह बाइक सिकंदर बैठा की है।

सूचना पर मृतक का भाई अखिलेश बैठा भी एजेंसी पर पहुंचा और बाइक की पहचान की। फिर उसने तस्वीर देख मृतक की पहचान अपने भाई सिकंदर के रूप में की। उधर डाला चढ़ाई निवासी युवक टिंकू ने बताया कि सिकंदर ने शनिवार की रात्रि दस बजकर नौ मिनट पर उसे मैसेज किया था कि मै नहीं रहा टिकूं।