सोनभद्र में 994 विद्यार्थियों ने दी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा रविवार को जनपद के राबर्ट्सगंज स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज, राजकीय इंटर कालेज घोरावल और पिपरी में हुई। इसमें पंजीकृत 1175 विद्यार्थियों में से 994 ने परीक्षा दी जबकि 181 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे गए। दो खंडों में आयोजित परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता, तार्किक समझ और विषयगत ज्ञान को परखा गया।

परीक्षा देकर बाहर आए बच्चों ने बताया कि गणित और विज्ञान के प्रश्न सरल रहे जबकि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों ने काफी उलझा दिया। परीक्षा के प्रथम खंड में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा (जीएमएटी) तथा दूसरे खंड में शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (एसएटी) आयोजित की गई। दोनों खंडों में 90-90 प्रश्न पूछे गए।

प्रत्येक प्रश्न एक अंक का था। इस प्रकार पूरी परीक्षा 180 अंकों की रही। दोनों खंडों के लिए डेढ़-डेढ़ घंटे का समय निर्धारित था। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा में विद्यार्थियों की तर्कशक्ति और विश्लेषण क्षमता परखने वाले प्रश्न शामिल रहे, जबकि शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान सहित विभिन्न विषयों से सवाल पूछे गए। परीक्षा के जरिए मेधावी विद्यार्थियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा।