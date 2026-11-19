जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर पंचायत चुर्क-गुरमा में विकास कार्यों और कार्यप्रणाली को लेकर अंदरखाने चल रही नाराजगी अब विरोध में बदल गई है। अध्यक्ष के खिलाफ आठ सभासदों ने एक साथ इस्तीफा देकर नगर पंचायत की सियासत में हलचल मचा दी है।

सभासदों ने अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता पर मनमानी का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जिलाधिकारी को संबोधित सामूहिक त्यागपत्र सौंपा। इसके साथ शपथपत्र भी दिया और पद से मुक्त करने की मांग की। सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत में विकास का दावा कागजों तक सीमित है। वार्डों में जरूरी काम नहीं कराए जा रहे, लेकिन अभिलेखों में कार्य पूर्ण दिखाकर सरकारी धन निकालने का खेल चल रहा है।

सभासदों के मुताबिक, अपने-अपने वार्डों की समस्याएं उठाने और विकास कार्यों की मांग करने के बावजूद उनकी आवाज अनसुनी की जा रही है। अध्यक्ष, ईओ और जेई की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। सामूहिक त्यागपत्र देने वालों में वार्ड एक के सूरज चंद्रवंशी, वार्ड दो की ऊषा देवी, वार्ड तीन के रूपेश कुमार, वार्ड छह के अजय सिंह, वार्ड सात के विशाल सिंह, वार्ड आठ की पार्वती देवी, वार्ड नौ के अशफाक कुरैशी और वार्ड 10 की आरती देवी शामिल हैं।