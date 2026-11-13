सोनभद्र में चोरी के 70 लीटर डीजल और बोलेरो बरामद, पांच आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शक्तिनगर (सोनभद्र)। एनसीएल क्षेत्र में डीजल चोरी के मामले में शक्तिनगर पुलिस ने गुरुवार को पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 70 लीटर चोरी का डीजल, डीजल निकालने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और एक बोलेरो कैंपर बरामद की है।

कार्रवाई शक्तिनगर पुलिस और एनसीएल सुरक्षा टीम की संयुक्त मदद से की गई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के प्रितेश कुमार, राजेश यादव, मारतन सिंह, राम गोविंद यादव और राजेन्द्र कुशवाहा के रूप में हुई है। पुलिस ने बोलेरो को भी कब्जे में ले लिया है। इस मामले में स्थानीय थाने पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।