सोनभद्र में 240 बेटियां लेंगी सात फेरे, उरमौरा डायट मैदान में सजेगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का मंडप

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। उरमौरा स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 240 जोड़े वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। आयोजन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। समारोह में चयनित जोड़ों का विवाह उनकी धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार कराया जाएगा। योजना के तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों और नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद 240 जोड़ों को विवाह के लिए पात्र पाया गया है।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस बार करीब 530 जोड़ों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था। विभागीय और ब्लाक स्तर पर सत्यापन के दौरान पात्रता के निर्धारित मानकों की जांच की गई, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की गई। समारोह में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह कराया जाएगा। विभाग ने आवेदन के सत्यापन के दौरान आयु संबंधी मानकों पर भी विशेष ध्यान दिया।