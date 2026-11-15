हरियाणा से घर वापस आ रहे सीतापर के तीन सगे भाई-बहनों पर बरपा कहार, सड़क दुर्घटना में मौत

संवाद सूत्र, सीतापुर । हरियाणा से मजदूरी कर घर वापस आ रहे बेहटा क्षेत्र की दो युवतियों व एक युवक की सड़क दुर्घटना मे मृत्यु हो गई। घने कोहरे के कारण इनकी बाइक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से लड़ गई।

जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद ढाई घंटे तक तम्बौर-लहरपुर मार्ग पर चक्का जाम होने से यातायात बंद रहा। क्षेत्राधिकारी लहरपुर के समझाने के बाद परिजनों ने कार्रवाई के लिए तैयार हुए। बेहटा क्षेत्र के देवपालपुर गांव के तुकाराम के चार बेटी व दो बेटों समेत कुल आठ लोगों का परिवार है। घर की माली स्थिति ठीक न होने के कारण दो बेटी पूजा (20 वर्ष) व गायत्री (18) अपने भाई यशपाल (22) के साथ हरियाणा मे नौकरी करते थे।

पिता तुकाराम के मुताबिक बड़ी बेटी पूजा की 25 नवम्बर को गोद भराई कार्यक्रम तय था। इसी कारण तीनों घर आ रहे थे। लहरपुर से तम्बौर तक वाहन न मिलने के कारण ई-रिक्शा से मतुवा चौराहे आने के लिए निकले। इसी बीच यशपाल ने फोन कर छोटे भाई गुलशन को दो बाइक लेकर मतुवा बुलाया। एक बाइक पर परिवार के दो लड़के व दूसरी बाइक पर यशपाल अपनी दोनों बहनों को लेकर आ रहा था।

रिहार चौराहे के पास घने कोहरे के कारण हादसा हो गया। कोहरे के कारण यशपाल की बाइक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जा भिड़ी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि तीनों सगे भाई-बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए।