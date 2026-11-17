संवाद सूत्र, अटरिया (सीतापुर)। हाईवे पर सहजनपुर के पास मंगलवार को तेज रफ्तार ट्रक ने आगे जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हो गए। बिनौना निवासी नीलू (35), रानीपुर निवासी आकाश (28) और बुलबुलिया निवासी गोविंद (32) की मौत हुई है।

घायल सुशील और विकास को सीएचसी सिधौली में भर्ती कराया गया है। सभी लोग लखनऊ में ईंट उतारकर ट्रैक्टर से वापस बिसवां लौट रहे थे। नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।