एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में पकड़ी गई सीतापुर की राधा के घर पहुंची पुलिस, खंगाली जा रही कुंडली 

जागरण संवाददाता, सीतापुर। फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है, इसमें सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के नहवैया गांव की राधा भी शामिल है।

उसकी गिरफ्तारी के बाद नैमिषारण्य थाने की पुलिस उसके गांव जांच करने पहुंची है। सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मी पहुंचे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक राधा का उसके पति सुनील से वर्ष 2018 में पहले रिश्ता टूट चुका है।

सुनील ने बताया कि उनकी शादी 2015 में हुई थी। बताया जाता है कि शादी के दो-तीन वर्ष बाद राधा अपने मौसी के लड़के साथ एक वर्ष के पुत्र को लेकर चली गई थी।

सुनील के परिवार में दूसरी पत्नी से तीन बच्चे हैं। बताया जाता है कि राधा जिस युवक के साथ गई थी वह कानपुर के दादुरपुर का रहने वाला है।

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