सीतापुर में बाघ और तेंदुए की दोहरी दहशत, डर के साए में 30 गांवों के 25 हजार लोगों की आबादी, खेतों में जाने से डर रहे किसान

धरमेन्द्र भारती, रामगढ़ (सीतापुर)। “अरे सुरेश, देखव अमनवा नहीं देखाति...। बताइ देहन है कि लरिकन पर खास निगाह राखव, बाघ और तेंदुआ दोनों घूमि रहे हैं...”। गोविंदपुर की जगरानी का यह डर अकेले उनका नहीं है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अन्य अभिभावक भी चिंतित हैं तो किसान खेतों की तरफ जाने से बच रहे हैं। मधवापुर जंगल से सटे करीब 30 गांवों और मजरों की 25 हजार से अधिक आबादी बाघ और तेंदुए की मौजूदगी से डर के साए में है। 10 किलोमीटर के दायरे में दोनों जंगली जानवरों की सक्रियता ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।

आसपास के गांवों में रहने वाले परिवार भी बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं। बाघ 15 जुलाई से विचरण कर रहा है। इस दिन बाघ ने रसुलवा गांव में एक व्यक्ति को मार डाला था। अब रविवार को गोविंदपुर गांव में तेंदुए की आमद ने परेशानी और बढ़ा दी है। बाघ की मौजूदगी को लेकर लोग पहले से डरे हुए थे। सबसे ज्यादा असर किसानों और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है।

खेतों में फसल तैयार खड़ी है, लेकिन जंगली जानवरों के डर से किसान खेतों तक जाने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि खेतों में काम करने या रास्तों से गुजरने के दौरान बाघ अथवा तेंदुए से सामना हो सकता है। सिसेंडी के राजकुमार ने बताया कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। अभिभावक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।