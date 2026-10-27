सीतापुर में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित कार तालाब में गिरी, डूबने से तीन लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, सीतापुर। सिधौली-बिसवां मार्ग पर पांचपीर पंप के पास सोमवार देर रात तालाब में कार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई।

कार में सवार तीनों लोग नानपारा से सिधौली लौट रहे थे। उनकी पहचान सिधौली निवासी रामेंद्र सिंह, राकेश चौरसिया और सतीश निर्मल के रूप में हुई है।

देर रात ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार को निकालने के लिए अभियान शुरू किया गया। मंगलवार सुबह तक कार से तीनों के शव बरामद कर लिए गए।

सहादतगंज में पुलिसबल की मौजूदगी में तीनों शव घर पर पहुंच गए हैं। फिलहाल, इलाके में भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। पुलिस बल भी तैनात है।

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