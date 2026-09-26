गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! दीपावली से पहले शुरू होगा चीनी मिलों में पेराई सत्र
सीतापुर जिले की चीनी मिलों में गन्ना पेराई सत्र दीपावली से पहले शुरू होने की तैयारी है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।
HighLights
सीतापुर में चीनी मिलों का पेराई सत्र दीपावली से पहले होगा शुरू।
लगातार बारिश से गन्ना फसल जलमग्न, पेराई में देरी की आशंका।
जिले में 3.67 लाख गन्ना किसान, छह चीनी मिलें संचालित हैं।
संवाद सूत्र, सीतापुर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले की चीनी मिलों में नवीन पेराई सत्र दीपावली के पहले शुरू होगा। मिलों ने जिला प्रशासन व गन्ना विभाग को लिखित जानकारी दी है। सबसे पहले निजी क्षेत्र की चीनी मिल में पेराई शुरू होगी।
सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सबसे बाद में चलेगी। पेराई को लेकर चीनी मिलों ने तैयारियां शुरू करा दी हैं। जिले में छह चीनी मिलें संचालित हैं। इनमें बिसवां, हरगांव, जवाहरपुर, रामगढ़, कमलापुर निजी क्षेत्र की व महमूदाबाद सहकारी क्षेत्र की है। बिसवां, हरगांव, रामगढ़, जवाहरपुर व कमलापुर चीनी मिल में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पेराई सत्र शुरू होने कार्यक्रम तय हुआ है।
सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद नवंबर माह के पहले सप्ताह में चलेगी। किसान जिले की चीनी मिलों के अलावा हरदोई के हरियावां, बाराबंकी की हैदरगढ़, लखीमपुर की ऐरा, अजबापुर चीनी मिल को भी गन्ने की आपूर्ति करते हैं। हरगांव में 82 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 22 हजार किसान हैं। जवाहरपुर मिल में 47 गन्ना क्रय केंद्र व 55 हजार किसान हैं।
रामगढ़ चीनी मिल में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 56 हजार किसान हैं। बिसवां चीनी मिल में 38 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 17 हजार किसान हैं। सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 15 हजार से अधिक किसान हैं। कमलापुर मिल को केंद्र आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।
बारिश ने बढ़ाई चिंता
लगातार बारिश से गन्ना फसल जलमग्न है। ऐसे में पेराई सत्र में विलंब हो सकता है। बारिश को लेकर किसान व मिल प्रबंधन परेशान हैं। खेतों से पानी कम होगा तभी छिलाई हो सकेगी।
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फैक्ट फाइल
- 3.67 लाख जिले में गन्ना किसान
- 2.24 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती
- 06 चीनी मिलें जिले मेें संचालित
सभी चीनी मिलों ने पेराई सत्र शुरू करने का संभावित समय बताया है। अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में पेराई शुरू होने को लेकर तैयारी चल रही है। मौसम अनुकूल न रहा तो समय आगे बढ़ सकता है। क्योंकि लगातार बारिश से गन्ना की फसल जलमग्न है। खेत से पानी निकलने में समय लग सकता है।
रत्नेश्वर त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी