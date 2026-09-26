गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी! दीपावली से पहले शुरू होगा चीनी मिलों में पेराई सत्र

संवाद सूत्र, सीतापुर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले की चीनी मिलों में नवीन पेराई सत्र दीपावली के पहले शुरू होगा। मिलों ने जिला प्रशासन व गन्ना विभाग को लिखित जानकारी दी है। सबसे पहले निजी क्षेत्र की चीनी मिल में पेराई शुरू होगी।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सबसे बाद में चलेगी। पेराई को लेकर चीनी मिलों ने तैयारियां शुरू करा दी हैं। जिले में छह चीनी मिलें संचालित हैं। इनमें बिसवां, हरगांव, जवाहरपुर, रामगढ़, कमलापुर निजी क्षेत्र की व महमूदाबाद सहकारी क्षेत्र की है। बिसवां, हरगांव, रामगढ़, जवाहरपुर व कमलापुर चीनी मिल में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में पेराई सत्र शुरू होने कार्यक्रम तय हुआ है।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद नवंबर माह के पहले सप्ताह में चलेगी। किसान जिले की चीनी मिलों के अलावा हरदोई के हरियावां, बाराबंकी की हैदरगढ़, लखीमपुर की ऐरा, अजबापुर चीनी मिल को भी गन्ने की आपूर्ति करते हैं। हरगांव में 82 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 22 हजार किसान हैं। जवाहरपुर मिल में 47 गन्ना क्रय केंद्र व 55 हजार किसान हैं।