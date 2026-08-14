रक्षाबंधन पर महिलाएं करेंगी फ्री सफर, यूपी परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें

संवाद सूत्र, सीतापुर। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम बसों के फेरे बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ 26 से 31 अगस्त तक छह दिनों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। निर्देश दिया है कि निगम की सभी बसों को आनरोड कर दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों का अनुपालन होगा।

रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को है। शासन की ओर से हर वर्ष महिलाओं के लिए निश्शुल्क सफर का आदेश भी देती है। इस बार पहली बार पर्व से पहले ही बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। बस अड्डा परिसर में यात्रियों की सहूलियत के लिए दस बसों को रिजर्व भी किया गया है।