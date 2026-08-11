पश्चिमी यूपी को मिली नई रेल कनेक्टिविटी, गाजियाबाद से सीतापुर तक बिछेगा नया ट्रैक; हापुड़ को बड़ा फायदा

जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले के लिए रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की उम्मीदों को एक बार फिर पंख लगे हैं। गाजियाबाद से सीतापुर के बीच करीब 406 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन हापुड़ से होकर बिछाने की प्रस्तावित योजना अब सर्वे के चरण में पहुंच गई है।

करीब 14,926 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का फाइनल सर्वे कार्य प्रगति पर है। रेलवे की ओर से आरटीआइ के जवाब में दी गई जानकारी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में नई रेल कनेक्टिविटी की उम्मीद जगी है।

फाइनल सर्वे में 406 किमी रेल लाइन की योजना नई रेल लाइन की योजना आकार लेती है तो हापुड़ होकर गाजियाबाद से सीतापुर के बीच एक नया रेल गलियारा तैयार हो जाएगा। इसका असर केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग, रोजगार और माल परिवहन के लिहाज से भी क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है।

हापुड़ की भौगोलिक स्थिति और प्रमुख रेल मार्गों से जुड़ाव को देखते हुए इस परियोजना को जिले के लिए कनेक्टिविटी के विस्तार की बड़ी संभावना के रूप में देखा जा रहा है। आरटीआई के जवाब से सामने आई परियोजना की तस्वीर हापुड़ के श्रीनगर निवासी सुमित अग्रवाल की ओर से मांगी गई सूचना के जवाब में उत्तर रेलवे मुरादाबाद के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) कार्यालय ने परियोजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई है।

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