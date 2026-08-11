गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी एलिवेटेड फ्लाईओवर का थ्री-डी डिजाइन जारी, अगले माह शुरू हो सकता है निर्माण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : हापुड़ चुंगी चौराहे पर लगने वाले भीषण यातायात जाम से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। जीडीए करीब 115.55 करोड़ रुपये की लागत से चार लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कराएगा।

प्राधिकरण ने फ्लाईओवर के थ्री-डी डिजाइन की झलक जारी की है। इसका निर्माण सितंबर माह से शुरू होने की उम्मीद है।

एएलटी सेंटर से राजनगर तक बनेगा फ्लाईओवर

यह फ्लाईओवर एएलटी सेंटर, शास्त्री नगर से राजनगर की ओर लगभग 1.2 से 1.6 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बनने के बाद वाहन चालक रेड लाइट को पूरी तरह पार कर सकेंगे। इससे हापुड़ चुंगी चौराहे पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को राहत मिलेगी।

प्रस्तावित फ्लाईओवर की कुल चौड़ाई 17.61 मीटर होगी, जिसमें दोनों ओर 7.5-7.5 मीटर चौड़ा कैरिजवे बनाया जाएगा। साथ ही दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड भी विकसित की जाएगी, जिससे स्थानीय यातायात प्रभावित नहीं होगा। पीएससी गर्डर और स्टील संरचना से होगा निर्माण जीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, फ्लाईओवर का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इसे पीएससी गर्डर, स्टील आर्च और कंपोजिट स्टील संरचना से तैयार किया जाएगा। इसकी नींव आरसीसी पियर, एबटमेंट और पाइल फाउंडेशन पर आधारित होगी।