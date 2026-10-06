'निलंबित करा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते', सीतापुर में भाजपा नेता और चौकी प्रभारी के बीच तीखी बहस

जागरण संवाददाता, सीतापुर। 'स्वाति जी, अस्पताल गेट पर जाम लगा है, पैदल निकलना दूभर हो रहा है। कई एंबुलेंस भी फंसी हुई हैं।' यह सुनकर चौकी इंचार्ज सदर स्वाति चतुर्वेदी भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल पर भड़क गईं।

कहा कि आप मेरा वीडियो बना रहे हैं। आप जाइए मुझे निलंबित करा दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए, हम आपका वीडियो किसलिए बनाएंगे। समस्या तो बताई ही जाएगी। इसका निदान कराना तो आपका ही काम है।

इस पर वह और उग्र हो गईं कहा कि हमारी पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगी है, चौकी इंचार्ज को जाकर बताएं। यह हमारा काम नहीं है। करीब तीस मिनट बातचीत के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष वहां से लौट गए। जिलाध्यक्ष ने एसपी अंकुर अग्रवाल को इसकी जानकारी दी।

गोद में ले जाते दिखे मरीज अस्पताल गेट पर ई-रिक्शा के चलते जाम इस कदर लग गई कि एंबुलेंस तक अस्पताल में नहीं पहुंच पाई। तीमारदार मरीज को गोद में लेकर जाते दिखे। अस्पताल आने वाले मरीजों को समस्या हुई। जाम हटाने को भी पुलिस कर्मी नहीं दिखाई दिया।