सीतापुर में फेको तकनीक बनी वरदान, 85 की उम्र में बिना चश्मे के अखबार पढ़ रहे गंगाराम

संवाद सूत्र, सीतापुर। आंख अस्पताल की फेको तकनीक मोतियाबिंद के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उदाहरण 85 वर्षीय गंगाराम हैं। हरगांव के अलावलपुर निवासी गंगाराम आज इस उम्र में भी बिना चश्मे के आराम से अखबार पढ़ रहे हैं। करीब 25 वर्ष पहले उन्हें मोतियाबिंद की समस्या हुई थी।

उन्होंने आंख अस्पताल में ऑपरेशन कराया, जो पूरी तरह निश्शुल्क हुआ था। अब वर्षों बाद भी बेहतर दृष्टि का लाभ मिलने पर वह अस्पताल की सेवाओं की सराहना करते हैं। आंख अस्पताल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में गंगाराम ने अपने अनुभव साझा किए।