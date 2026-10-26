सीतापुर दरी उद्योग के लिए खुले वैश्विक द्वार, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन से मिली कारोबार को नई पहचान

जागरण संवाददाता, सीतापुर। दरी कारोबार से जुड़े कारीगरों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हुआ है।

लंबे समय से जिले की अर्थव्यवस्था और रोजगार का अहम आधार रहा दरी उद्योग अब वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब सवा लाख परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं।

ऐसे में विदेशी खरीदारों से सीधे संपर्क स्थापित होने से स्थानीय बुनकरों और कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब तक बिचौलियों पर निर्भर रहने वाले कई कारीगरों को सीधे खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।

इससे उत्पादों की मांग बढ़ने के साथ ही कारोबारियों को नए बाजार तलाशने में मदद मिलेगी। नियमित आर्डर मिलने पर बुनकरों को सालभर काम मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसका असर उत्पादन, आय और रोजगार पर दिखाई देगा।

साधो बैंड ने दी संगीतमय प्रस्तुति

सीतापुर : शनिवार देर शाम आयोजित कार्यक्रम में साधो बैंड ने शानदार संगीतमय प्रस्तुति दी। कलाकारों की शानदार प्रस्तुति और संगीत की मधुर धुनों ने पूरे वातावरण को उत्साह एवं उमंग से भर दिया। दर्शकों ने भी कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया और उत्साहवर्धन किया। समापन पर जिलाधिकारी ने साधो बैंड के सभी कलाकारों एवं सदस्यों को सम्मानित किया।