सीतापुर में पुरानी रंजिश में खूनी खेल, बेटी के सामने पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या

संवाद सूत्र, कमलापुर (सीतापुर)। लुधौरा गांव में रंजिश को लेकर नेशनल हाईवे पर एक पिता की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बाजार से घर लौट रहे मनोज कुमार पर गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी दस वर्षीय बेटी संध्या के सामने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मनोज को पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा ले गई, जहां मृत घोषित कर दिया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार ने अभी तहरीर नहीं दी है।

मनोज गुरुवार को कमलापुर बाजार गए थे। वहां से वह बेटी संध्या के साथ घर लौट रहे थे। गांव पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे शुभम कुमार, दंत कुमार व नरेंद्र कुमार और उनकी पत्नियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद सभी ने लाठी-डंडों से मनोज पर हमला कर दिया।

हमलावरों ने उन्हें हाईवे पर ही बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। मनोज की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास किया। ग्रामीणों को आता देख आरोपित मौके से भाग गए। कमलापुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। थाना प्रभारी इतुल चौधरी ने घायल मनोज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमंडा भेजा।