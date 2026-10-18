सीतापुर में लकड़ी ढोने से मना करने पर मजदूर की हत्या, साक्ष्य मिटाने के लिए जमीन में दफनाया शव

संवाद सूत्र, सीतापुर। मजदूरी करने गए हीरालाल को क्या पता था कि लकड़ी ढोने से इन्कार करना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर एक व्यक्ति ने बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जमीन में दफना दिया। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इसका अनावरण से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस ने आरोपित को जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है।

तालगांव के भुलभुलिया निवासी हीरालाल सात अक्टूबर को मजदूरी करने के लिए लहरपुर के अकैचनपुर गांव निवासी लवलेश के यहां गया था। शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवारजनों ने जानकारी ली। संतोष जनक जवाब न मिलने पर काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिवारजन ने नौ अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई।

परिवारजनों के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने लवलेश से पूछताछ की। कोतवाल विश्वजीत सिंह ने बताया कि पहले तो उसने घटना के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी, कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने हीरालाल की हत्या करने की बात स्वीकार की। बताया कि उसने हीरालाल से लकड़ी कटवाई थी।