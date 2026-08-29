सीतापुर में कब्र से शव निकालकर काटा सिर, तांत्रिक क्रिया की आशंका से इलाके में सनसनी
सीतापुर के जगजीवनपुर गांव में एक कब्र से शव निकालकर उसका सिर काट दिया गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई।
HighLights
सीतापुर के जगजीवनपुर गांव में कब्र से शव निकाला गया।
शव का सिर काटकर अलग किया गया, धड़ कब्र के पास मिला।
पुलिस तंत्र क्रिया और अंधविश्वास के एंगल से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, सीतापुर। जगजीवनपुर गांव में कब्र से शव निकालकर सिर काट लिया गया। ग्रामीणों की इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह हुई। चर्चा है कि कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया करने के लिए ले गया। पुलिस साक्ष्यों का संकलन कर रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी।
आमीन अली उर्फ नम्मा की मृत्यु करीब डेढ़ माह पूर्व में हुई थी। स्वजन ने उनके शव को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया था। गुरुवार रात कब्र से शव निकालकर सिर काट लिया गया।
शुक्रवार को उनका धड़ कब्र के पास पड़ा मिला। थानाध्यक्ष मानपुर संतोष सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद उपजिलाधिकारी सिधौली अवनीश कुमार भी मौके पर पहुंचे।
उन्होंने बताया कि अब तक मिले बयानों और साक्ष्यों के आधार में प्रकरण अंधविश्वास का लगता है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए रहे हैं।
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