सीतापुर में कब्र से शव निकालकर काटा सिर, तांत्रिक क्रिया की आशंका से इलाके में सनसनी

संवाद सूत्र, सीतापुर। जगजीवनपुर गांव में कब्र से शव निकालकर सिर काट लिया गया। ग्रामीणों की इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह हुई। चर्चा है कि कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया करने के लिए ले गया। पुलिस साक्ष्यों का संकलन कर रही है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर जांच की दिशा तय की जाएगी।