सीतापुर में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, तीन गांव जलमग्न; 10 के रास्ते हुए बंद

जागरण संवाददाता, सीतापुर। बैराजों से शनिवार को करीब चार लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा व घाघरा (सरयू) का जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन रामपुर मथुरा के तीन गांव पूरी तरह से पानी से घिर गए हैं। 10 गांवों के रास्तों पर जलधारा बह रही है। इन गांवों के लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं।

सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अंगरौरा में लगे मीटर गेज पर नदी खतरे के निशान 119 मीटर से महज आधा मीटर नीचे थी। बचऊपुरवा, नागेश्वरपुरवा और लोधनपुरवा गांव चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं। बाबाकुटी, प्यारेपुरवा, अंगरौरा, बक्शीपुरवा और फतेहपुरवा समेत करीब दस गांवों के रास्तों पर पानी बह रहा है। करीब 20 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है।