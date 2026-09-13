सीतापुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, मां-बेटे की जिंदा जलकर मौत

संवाद सूत्र, सीतापुर। गोपालपुर गांव में रविवार को एक घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब छह बजे हुई, जब परिवार के सदस्य अपने-अपने कमरों में सो रहे थे। आग तेजी से फैल गई कि घर में मौजूद मां-बेटी व बेटा झुलस गया। घर में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। इसके साथ एंबुलेंस को भी सूना दी गई।

आरोप है कि समय से न पहुंचने से बेटे की घर पर ही मौत हो गई। जबकि मां की लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बेटी की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल घर में बेचने के लिए केन में रखा हुआ था, इस कारण आग ने पलक-छपकते ही इतना विकराल रूप ले लिया।

उधर, घटना की जानकारी पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ महोली नागेंद्र चौबे, मिश्रिख व आसपास थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। लखनऊ ले जाते समय महिला की हुई मौत गोपालापुर निवासी कमलेश ने बताया कि वह रविवार सुबह दुकान में समोसा तैयार कर रहा था। सुबह पौने सात बजे के करीब अचानक घर में लपटे देख दौड़ा, तो गांव के लोगों ने घर जाने से रोक लिया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया।