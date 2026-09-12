इंस्टाग्राम पर सीतापुर के युवक से हो गया प्रेम, भदोही में सबकुछ छोड़कर चली गई तीन बच्चों की मां

जागरण संवाददाता, भदोही। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को इंस्टाग्राम पर सीतापुर के युवक से प्रेम हो गया। वह अपने तीन छोटे बच्चों को छोड़कर उसके गांव चली गई। सउदी अरब में रह रहे उसके पति को जब उसके गायब होने की जानकारी हुई तो उसने यहां आकर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो महिला सीतापुर में युवक के घर मिली।

पुलिस दोनों को नौ सितंबर को थाने ले आई। पति व बच्चे उससे घर चलने का निवेदन करते रहे लेकिन महिला अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। महिला की शादी 2012 में हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 13 साल का है। पति रोजी रोटी के लिए सउदी अरब चला गया। महिला व उसके बच्चे परिवार के साथ घर में रह रहे थे।

महिला की इंस्टाग्राम पर सीतापुर के लालू मिश्र नामक युवक से पहचान हो हुई। दोनों के बीच हर राेज बातचीत होने लगी। इसी बीच युवक महिला से मिलने के लिए दुर्गागंज बाजार आता जाता रहा। इससे दोनों में प्रेम हो गया। पति भी कई बार सउदी अरब से घर आया लेकिन वह भांप नहीं पाया कि पत्नी किसी दूसरे युवक के साथ बात करती है।