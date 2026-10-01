5 राज्यों में फैला फर्जीवाड़े का जाल, सीतापुर में नकली IT अधिकारी और बैंक मैनेजर बन 27 लाख ठगने वाला दंपती गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सीतापुर। फर्जी बैंक मैनेजर और आयकर निरीक्षक बनकर लोगों को नीलामी का सोना सस्ते में दिलाने व कटे-फटे नोट बदलवाने का झांसा देकर 27 लाख की ठगी करने वाले दंपती को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों से 14 लाख नकद, करीब छह लाख के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र और चार मोबाइल बरामद हुए हैं।

कन्नौज निवासी रोहित बाजपेयी और उसकी पत्नी अन्नू बाजपेयी उर्फ चंद्रा ने मई में नगर की रेकी की थी। 31 अगस्त को दोनों प्रेमनगर में रामनरेश जायसवाल के मकान में किराये पर रहने लगे। रोहित ने खुद को पीएनबी मिश्रिख का शाखा प्रबंधक और अन्नू ने आयकर निरीक्षक बताया। दोनों ने फर्जी पहचान पत्र भी दिखाए।